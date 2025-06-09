هدف البرتغال الأول ضد إسبانيا - نونو مينديش (نهائي دوري الأمم الأوروبية)
الإثنين، 09 يونيو 2025 - 00:38
هدف البرتغال الأول ضد إسبانيا - نونو مينديش (نهائي دوري الأمم الأوروبية)
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