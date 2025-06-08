ملخص فوز البنك الأهلي على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر)

الأحد، 08 يونيو 2025 - 22:41

6/8/2025 10:41:08 PM ملخص فوز البنك الأهلي على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر)

ملخص فوز البنك الأهلي على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر)

البنك الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
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