هدف فوز البوسنة على سان مارينو 1-0 (تصفيات كأس العالم)
السبت، 07 يونيو 2025 - 23:04
هدف فوز البوسنة على سان مارينو 1-0 (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
هدف فوز إنجلترا على أندورا 1-0 (تصفيات كأس العالم) هدف البرتغال الثاني ضد ألمانيا - كرستيانو رونالدو (دوري الأمم الأوروبية) هدف البرتغال الأول في شباك ألمانيا - فرانشيسكو كونسيساو (دوري الأمم الأوروبية) هدف ألمانيا الأول أمام البرتغال - فلوريان فيرتز (دوري الأمم الأوروبية) هدف ريال بيتيس الأول ضد تشيلسي - عبد الصمد الزلزولي (دوري المؤتمر) هدف تشيلسي الرابع أمام ريال بيتيس - كايسيدو (دوري المؤتمر) هدف تشيلسي الثالث أمام ريال بيتيس - سانشو (دوري المؤتمر) هدف تشيلسي الثاني أمام ريال بيتيس - نيكولاس جاكسون (دوري المؤتمر)