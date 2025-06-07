هدف فوز البوسنة على سان مارينو 1-0 (تصفيات كأس العالم)

السبت، 07 يونيو 2025 - 23:04

6/7/2025 11:04:10 PM هدف فوز البوسنة على سان مارينو 1-0 (تصفيات كأس العالم)

هدف فوز البوسنة على سان مارينو 1-0 (تصفيات كأس العالم)

البوسنة سان مارينو تصفيات كأس العالم إدين دجيكو
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