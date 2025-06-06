أيمن الرمادي لـ FilGoal.com: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون ظُلموا
الجمعة، 06 يونيو 2025 - 01:18
"أسعد لحظة في حياتي".. فرحة أيمن الرمادي بعد تتويجه بكأس مصر مع الزمالك 🏆🏹⚪ pic.twitter.com/wZSs66ddFf— FilGoal (@FilGoal) June 5, 2025
أيمن الرمادي لـ FilGoal.com: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون ظُلموا
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