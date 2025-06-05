هدف الزمالك الأول أمام بيراميدز - ناصر منسي (نهائي كأس مصر)

الخميس، 05 يونيو 2025 - 23:01

6/5/2025 11:01:24 PM هدف الزمالك الأول أمام بيراميدز - ناصر منسي (نهائي كأس مصر)

هدف الزمالك الأول أمام بيراميدز - ناصر منسي (نهائي كأس مصر)

ناصر منسي الزمالك بيراميدز نهائي كأس مصر
نرشح لكم
أيمن الرمادي لـ FilGoal.com: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون ظُلموا مراسم تتويج الزمالك بلقب كأس مصر 2025 فوز الزمالك بركلات ترجيح على بيراميدز 8-7 (نهائي كأس مصر) أهداف مباراة الزمالك أمام بيراميدز 1-1 (نهائي كأس مصر) هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - أحمد عاطف قطة (نهائي كأس مصر) هدف بيراميدز الثاني ضد صنداونز - أحمد سامي (نهائي أبطال إفريقيا) هدف بيراميدز الأول ضد صنداونز - فيستون ماييلي (نهائي أبطال إفريقيا) هدفا فوز الزمالك على فاركو 2-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
أفشة: كولر ظلمني ولا أعلم السبب.. وزيزو لاعب مقرب منا ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: نسقت أموري مع الأهلي منذ أول يوم.. وسأكون خائنا إن لم أشارك أمام عُمان ساعة | الوطن العربي
4 أهداف.. أحمد بلحاج هداف نسخة 2025 من كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 2 ساعة | الدوري المصري
أيمن الرمادي لـ في الجول: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون تعرضوا لظلم كبير 2 ساعة | الكرة المصرية
عواد: صبحي يحتاج للدعم ولم أشعر بالضيق فنحن عائلة واحدة 3 ساعة | الدوري المصري
شحاتة: هدفنا كان إسعاد جماهير الزمالك.. وميدو يكشف تفاصيل التجديد 3 ساعة | الدوري المصري
عمر جابر: لقب الكأس مهم وكنا بحاجته.. وأثق في عودتي لمنتخب مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/videos/48745/هدف-الزمالك-الأول-أمام-بيراميدز-ناصر-منسي-نهائي-كأس-مصر