هدف الزمالك الأول أمام بيراميدز - ناصر منسي (نهائي كأس مصر)
الخميس، 05 يونيو 2025 - 23:01
جووووووول.... هو ناصر منسي هو منقذ الزمالك .. التعادل للزمالك في مرمى بيراميدز— ON Sport (@ONTimeSports) June 5, 2025
بيراميدز 1 : 1 الزمالك pic.twitter.com/pO0wrMZc5H
هدف الزمالك الأول أمام بيراميدز - ناصر منسي (نهائي كأس مصر)
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