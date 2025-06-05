هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - أحمد عاطف قطة (نهائي كأس مصر)
الخميس، 05 يونيو 2025 - 21:20
قطــــــــــة يخطف دفاع الزمالك ويسجل هدف أول عالمي لبيراميدز في الزمالك— ON Sport (@ONTimeSports) June 5, 2025
بيراميدز 1 : 0 الزمالك pic.twitter.com/EjqJqukV4d
هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - أحمد عاطف قطة (نهائي كأس مصر)
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