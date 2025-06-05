هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - أحمد عاطف قطة (نهائي كأس مصر)

الخميس، 05 يونيو 2025 - 21:20

6/5/2025 9:20:23 PM هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - أحمد عاطف قطة (نهائي كأس مصر)

هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - أحمد عاطف قطة (نهائي كأس مصر)

الزمالك نهائي كأس مصر أحمد عاطف قطة بيراميدز
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