هدف السعودية الأول في شباك البحرين - مصعب الجوير (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 05 يونيو 2025 - 20:47
مصعب الجوير يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي ⚽️🇸🇦— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2025
#تصفيات_كأس_العالم2026 | #البحرين_السعودية pic.twitter.com/D1iQvG5gRX
هدف السعودية الأول في شباك البحرين - مصعب الجوير (تصفيات كأس العالم)
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