هدف البرتغال الثاني ضد ألمانيا - كرستيانو رونالدو (دوري الأمم الأوروبية)
الخميس، 05 يونيو 2025 - 00:00
⚽️🇵🇹 في سن الـ40، كريستيانو رونالدو لا يزال يُبدع ويمنح البرتغال هدف التقدم!#دوري_الأمم_الأوروبية | #البرتغال | #ألمانيا pic.twitter.com/nIXnIKgWl6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 4, 2025
هدف البرتغال الثاني ضد ألمانيا - كرستيانو رونالدو (دوري الأمم الأوروبية)
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