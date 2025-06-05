هدف البرتغال الثاني ضد ألمانيا - كرستيانو رونالدو (دوري الأمم الأوروبية)

⚽️🇵🇹 في سن الـ40، كريستيانو رونالدو لا يزال يُبدع ويمنح البرتغال هدف التقدم!#دوري_الأمم_الأوروبية | #البرتغال | #ألمانيا pic.twitter.com/nIXnIKgWl6