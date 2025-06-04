هدف البرتغال الأول في شباك ألمانيا - فرانشيسكو كونسيساو (دوري الأمم الأوروبية)
الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 23:59
⚽️🇵🇹 فرانشيسكو كونسيساو يدرك التعادل للبرتغال بتسديدة مذهلة! #دوري_الأمم_الأوروبية | #ألمانيا | #البرتغال pic.twitter.com/C6OMXblC3R— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 4, 2025
هدف البرتغال الأول في شباك ألمانيا - فرانشيسكو كونسيساو (دوري الأمم الأوروبية)
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