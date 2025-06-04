هدف ألمانيا الأول أمام البرتغال - فلوريان فيرتز (دوري الأمم الأوروبية)

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 23:57

6/4/2025 11:57:02 PM هدف ألمانيا الأول أمام البرتغال - فلوريان فيرتز (دوري الأمم الأوروبية)

هدف ألمانيا الأول أمام البرتغال - فلوريان فيرتز (دوري الأمم الأوروبية)

ألمانيا البرتغال فيرتز دوري الأمم الأوروبية
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