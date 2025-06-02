أول حوار لرامي ربيعة بعد انضمامه لصفوف العين

رامي ربيعة: "سعيد جداً لتواجدي في نادي العين فهو نادٍ كبير يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وأفتخر أن أكون واحداً من الأمة العيناوية" 💜🎙️ pic.twitter.com/BTva81er8z