أول حوار لرامي ربيعة بعد انضمامه لصفوف العين
الإثنين، 02 يونيو 2025 - 21:07
رامي ربيعة: "سعيد جداً لتواجدي في نادي العين فهو نادٍ كبير يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وأفتخر أن أكون واحداً من الأمة العيناوية" 💜🎙️ pic.twitter.com/BTva81er8z— نادي العين (@alainfcae) June 2, 2025
أول حوار لرامي ربيعة بعد انضمامه لصفوف العين
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