أهداف فوز باريس سان جيرمان على إنتر 5-0 (دوري أبطال أوروبا)

الأحد، 01 يونيو 2025 - 21:28

6/1/2025 9:28:03 PM أهداف فوز باريس سان جيرمان على إنتر 5-0 (دوري أبطال أوروبا)

أهداف فوز باريس سان جيرمان على إنتر 5-0 (دوري أبطال أوروبا)

باريس سان جيرمان إنتر دوري أبطال إفريقيا
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