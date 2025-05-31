هدفا فوز الزمالك على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

السبت، 31 مايو 2025 - 22:25

5/31/2025 10:25:44 PM هدفا فوز الزمالك على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

هدفا فوز الزمالك على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

الزمالك فاركو الدوري المصري
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