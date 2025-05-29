هدف ريال بيتيس الأول ضد تشيلسي - عبد الصمد الزلزولي (دوري المؤتمر)

⚽️🟢⚪️ المغربي عبد الصمد الزلزولي يفتتح التسجيل لريال بيتيس



المغربي عبد الصمد الزلزولي يصبح ثالث لاعب عربي يسجل في مباراة نهائية لدوري المؤتمر الأوروبي بعد مواطنه أيوب الكعبي عام 2024 والجزائري سعيد بن رحمة عام 2023#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #ريال_بيتيس pic.twitter.com/NCuW1nqdWK