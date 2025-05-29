هدف تشيلسي الثالث أمام ريال بيتيس - سانشو (دوري المؤتمر)
الخميس، 29 مايو 2025 - 00:15
سانشو يسجل الهدف الثالث لتشلسي ويُقرب فريقه من التتويج باللقب 🏆⚽️#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #ريال_بيتيس | #تشلسي pic.twitter.com/wFmm4v6A3N— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2025
هدف تشيلسي الثالث أمام ريال بيتيس - سانشو (دوري المؤتمر)
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