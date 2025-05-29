هدف تشيلسي الأول أمام ريال بيتيس - إنزو فيرنانديز (دوري المؤتمر)

الخميس، 29 مايو 2025 - 00:12

5/29/2025 12:12:42 AM هدف تشيلسي الأول أمام ريال بيتيس - إنزو فيرنانديز (دوري المؤتمر)

هدف تشيلسي الأول أمام ريال بيتيس - إنزو فيرنانديز (دوري المؤتمر)

تشيلسي دوري المؤتمر الأوروبي ريال بيتيس
نرشح لكم
هدف ريال بيتيس الأول ضد تشيلسي - عبد الصمد الزلزولي (دوري المؤتمر) هدف تشيلسي الرابع أمام ريال بيتيس - كايسيدو (دوري المؤتمر) هدف تشيلسي الثالث أمام ريال بيتيس - سانشو (دوري المؤتمر) هدف تشيلسي الثاني أمام ريال بيتيس - نيكولاس جاكسون (دوري المؤتمر) ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا 5-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على فاركو 6-0 (الدوري المصري) احتفالات بيراميدز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا هدف الأهلي الخامس ضد فاركو - حسين الشحات (الدوري المصري)
أخر الأخبار
إمام عاشور: سعيد بلقب الهداف.. ودائما في خدمة منتخب مصر 54 دقيقة | الدوري المصري
محمود ناجي حكما في أمم إفريقيا للمحليين 2025 ساعة | الكرة الإفريقية
عمرو أدهم: الزمالك تعرض لإيقاف القيد بسبب ياسر حمد.. وموعد حل الأزمة ساعة | الدوري المصري
3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام ساعة | الكرة الأوروبية
النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية ساعة | الدوري المصري
ريس جيمس: كنا بحاجة للتتويج بدوري المؤتمر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/videos/48719/هدف-تشيلسي-الأول-أمام-ريال-بيتيس-إنزو-فيرنانديز-دوري-المؤتمر