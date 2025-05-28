ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا 5-1 (الدوري المصري)

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 22:53

5/28/2025 10:53:48 PM ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا 5-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا 5-1 (الدوري المصري)

الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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