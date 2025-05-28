ملخص فوز الأهلي على فاركو 6-0 (الدوري المصري)

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 22:44

5/28/2025 10:44:46 PM ملخص فوز الأهلي على فاركو 6-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على فاركو 6-0 (الدوري المصري)

الأهلي فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا 5-1 (الدوري المصري) احتفالات بيراميدز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا هدف الأهلي الخامس ضد فاركو - حسين الشحات (الدوري المصري) هدف الأهلي الرابع ضد فاركو - وسام أبو علي (الدوري المصري) هدف الأهلي الثالث ضد فاركو - وسام أبو علي (الدوري المصري) هدف بيراميدز الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا - مروان حمدي (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد فاركو - وسام أبو علي (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد فاركو - وسام أبو علي - (الدوري المصري)
أخر الأخبار
محمود ناجي حكما في أمم إفريقيا للمحليين 2025 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
عمرو أدهم: الزمالك تعرض لإيقاف القيد بسبب ياسر حمد.. وموعد حل الأزمة 31 دقيقة | الدوري المصري
3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا 43 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية 47 دقيقة | الدوري المصري
ريس جيمس: كنا بحاجة للتتويج بدوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية ساعة | الدوري المصري
بالعلامة الكاملة.. لوران بلان أفضل مدرب في شهر مايو بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/videos/48717/ملخص-فوز-الأهلي-على-فاركو-6-0-الدوري-المصري