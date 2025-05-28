هدف الأهلي الثالث ضد فاركو - وسام أبو علي (الدوري المصري)
الأربعاء، 28 مايو 2025 - 21:45
هدف الأهلي الثالث ضد فاركو - وسام أبو علي (الدوري المصري)
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