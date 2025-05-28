هدف بيراميدز الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا - مروان حمدي (الدوري المصري)
الأربعاء، 28 مايو 2025 - 21:06
جووووول .. مروان حمدي يعود بالتقدم مرة أخرى لبيراميدز والمباراة على صفيح ساخن— ON Sport (@ONTimeSports) May 28, 2025
بيراميدز 2 : 1 سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/AGbWPFoRoF
هدف بيراميدز الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا - مروان حمدي (الدوري المصري)
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