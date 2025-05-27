مقابلة محمد صلاح مع أون سبورت

اتفرج، جاوب واكسب مع أون سبورت، تيشيرت ليفربول موقع من فخر العرب محمد صلاح ✔️👌🏼



في لقاء أون سبورت الحصري، سيف زاهر سأل محمد صلاح في اللقاء كام سؤال؟🤔#صلاح_على_أون_سبورت pic.twitter.com/NqlTTGpceJ