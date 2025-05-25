هدف فوز مودرن سبورت على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري)
الأحد، 25 مايو 2025 - 23:38
هدف فوز مودرن سبورت على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري)
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