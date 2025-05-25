أهداف فوز الإسماعيلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)

الأحد، 25 مايو 2025 - 22:21

5/25/2025 10:21:45 PM أهداف فوز الإسماعيلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز الإسماعيلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)

الإسماعيلي الجونة الدوري المصري
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