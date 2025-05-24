ملخص فوز الزمالك على بتروجت 3-1 (الدوري المصري)

السبت، 24 مايو 2025 - 22:26

5/24/2025 10:26:58 PM ملخص فوز الزمالك على بتروجت 3-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز الزمالك على بتروجت 3-1 (الدوري المصري)

الزمالك بتروجت الدوري المصري
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