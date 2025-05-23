هدف إنتر الأول ضد كومو - دي فراي (الدوري الإيطالي)

" الإنتر على عرش الكالتشيو مؤقتاً " 🔝



ستيفان دي فري من ضربة رأسية متقنة يسجل الهدف الأول لإنتر في شباك كومو ⚽️#كومو_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/5DOCwa76jB