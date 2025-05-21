هدف توتنام الأول ضد مانشستر يونايتد - برينان جونسون (نهائي الدوري الأوروبي)
الأربعاء، 21 مايو 2025 - 22:49
هدف توتنام الأول ضد مانشستر يونايتد - برينان جونسون (نهائي الدوري الأوروبي)
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