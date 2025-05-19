أهداف تعادل إنتر مع لاتسيو 2-2 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 19 مايو 2025 - 00:46
الإنتر يتعثر بالتعادل مع لاتسيو 2-2 في الجولة 37 من الكالتشيو 🔚#الدوري_الإيطالي#إنتر_لاتسيو pic.twitter.com/j6cIMp2WYO— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 18, 2025
أهداف تعادل إنتر مع لاتسيو 2-2 (الدوري الإيطالي)
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