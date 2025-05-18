هدف مصر الأول ضد نيجيريا - عمر أسامة حسن (أمم إفريقيا للشباب)

الأحد، 18 مايو 2025 - 18:48

5/18/2025 6:48:57 PM هدف مصر الأول ضد نيجيريا - عمر أسامة حسن (أمم إفريقيا للشباب)

هدف مصر الأول ضد نيجيريا - عمر أسامة حسن (أمم إفريقيا للشباب)

كأس أمم إفريقيا للشباب منتخب مصر
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