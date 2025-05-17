ملخص فوز الأهلي على البنك 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز سيراميكا على المصري 4-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز بيراميدز على بتروجت 2-0 (الدوري المصري)

هدف تعادل البنك ضد الأهلي - ياو أنور (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد البنك - إمام عاشور (الدوري المصري)