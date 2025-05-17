هدف تعادل البنك ضد الأهلي - ياو أنور (الدوري المصري)
السبت، 17 مايو 2025 - 21:00
هو ياو أنــــــــور .. سيد عبد الله يتقمص شخصية نيمار ويخترق دفاع الأهلي ويصنع هدف التعادل للبنك الأهلي— ON Sport (@ONTimeSports) May 17, 2025
الأهلي 1 : 1 البنك الأهلي pic.twitter.com/vrkipYv8g4
هدف تعادل البنك ضد الأهلي - ياو أنور (الدوري المصري)
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