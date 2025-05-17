أهداف فوز الهلال على الفتح 4-3 (الدوري السعودي)

السبت، 17 مايو 2025 - 00:37

5/17/2025 12:37:16 AM أهداف فوز الهلال على الفتح 4-3 (الدوري السعودي)

أهداف فوز الهلال على الفتح 4-3 (الدوري السعودي)

الهلال الفتح النصر - الفتح - الدوري السعودي
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