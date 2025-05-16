أهداف فوز الجونة على غزل المحلة 4-0 (الدوري المصري)

هدفا تعادل طلائع الجيش مع إنبي 1-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز مودرن على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول في الزمالك - إبراهيم عادل (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 1-0 - الدوري المصري

فرصة ضائعة من على خط المرمى لسيراميكا ضد الأهلي (الدوري المصري)