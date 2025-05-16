أهداف فوز مودرن على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

الجمعة، 16 مايو 2025 - 22:35

5/16/2025 10:35:00 PM أهداف فوز مودرن على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز مودرن على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

مودرن سبورت الإسماعيلي الدوري المصري
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