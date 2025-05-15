هدف فوز بولونيا على ميلان 1-0 (نهائي كأس إيطاليا)
الخميس، 15 مايو 2025 - 00:22
" لكسر حاجز التاريخ وجدوا لحظتهم وحان موعدهم" 🔴🔵— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 14, 2025
السويسيري ندوي يسجل هدف التقدم لبولونيا في لحظة تاريخية بنهائي كأس إيطاليا ⚽️#ميلان_بولونيا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/VrxyfWXkT2
هدف فوز بولونيا على ميلان 1-0 (نهائي كأس إيطاليا)
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