ملخص تعادل فاركو والمصري 1-1 (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول في الزمالك - إبراهيم عادل (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 1-0 - الدوري المصري

فرصة ضائعة من على خط المرمى لسيراميكا ضد الأهلي (الدوري المصري)