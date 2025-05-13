فرصة ضائعة من على خط المرمى لسيراميكا ضد الأهلي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:12
فرصة ضائعة من على خط المرمى لسيراميكا ضد الأهلي (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف بيراميدز الأول في الزمالك - إبراهيم عادل (الدوري المصري) ملخص تعادل فاركو والمصري 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 1-0 - الدوري المصري هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري) هدف مصر الثاني ضد غانا - مؤمن شريف (أمم إفريقيا للشباب) هدف فوز طلائع الجيش على الجونة 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل زد مع مودرن سبورت 2-2 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على سموحة 1- 0 (الدوري المصري)