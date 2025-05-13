هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 17:39

5/13/2025 5:39:59 PM هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

الأهلي
نرشح لكم
هدف مصر الثاني ضد غانا - مؤمن شريف (أمم إفريقيا للشباب) هدف فوز طلائع الجيش على الجونة 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل زد مع مودرن سبورت 2-2 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على سموحة 1- 0 (الدوري المصري) أهداف تعادل بتروجت ضد فاركو 2-2 (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على بيراميدز 4-2 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول ضد البنك - إبراهيم عادل (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الثاني ضد بيراميدز - أسامة فيصل (الدوري المصري)
أخر الأخبار
تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب 15 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - اللجنة الفنية تستقر على استمرار نبيه والكاس.. وبرنامج إعداد قوي لكأسي العالم 27 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول.. اتحاد الكرة يقرر تكوين منتخب جديد لخوض كأس العرب 39 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: ديريك كوتيسا يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى أيك أثينا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ألونسو يفضل ماك أليستر على زوبيمندي في ريال مدريد 49 دقيقة | ميركاتو
ثالث أهداف بنشرقي والمساهمة الـ 26 لـ إمام عاشور بهدف أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
11 مليون يورو تفصل النصر عن إقالة بيولي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما