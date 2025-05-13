هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

بعد صناعة مميزة من إمام عاشور.. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول لفريق الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا

(سيراميكا كليوباترا 0 - 1 الأهلي) pic.twitter.com/E27CzOCpjw