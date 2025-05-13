هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 17:39
بعد صناعة مميزة من إمام عاشور.. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول لفريق الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا— ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025
(سيراميكا كليوباترا 0 - 1 الأهلي) pic.twitter.com/E27CzOCpjw
هدف الأهلي الأول في سيراميكا - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)
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