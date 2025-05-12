أهداف فوز أتالانتا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:59
نهاية المباراة المثيرة في الكالتشيو بفوز أتالانتا على روما بنتيجة 2-1 بختام الجولة الـ36 ✅— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 12, 2025
شاهد الأهداف ⚽️📹#أتالانتا_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CVR8ld3DNU
أهداف فوز أتالانتا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)
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