فرحة جنونية من لاعبي مسار بعد الفوز على أسمنت أسيوط في دورة الترقي

الإثنين، 12 مايو 2025 - 22:20

5/12/2025 10:20:12 PM فرحة جنونية من لاعبي مسار بعد الفوز على أسمنت أسيوط في دورة الترقي

فرحة جنونية من لاعبي مسار بعد الفوز على أسمنت أسيوط في دورة الترقي

مسار
نرشح لكم
احتفالات هستيرية بعد ريمونتادا لاعبي مسار أمام أسمنت أسيوط هدفا فوز وادي دجلة على أسوان 2-0 (الدوري المحترفين) هدفا فوز بلدية المحلة على المنصورة 2-0 (الدوري المحترفين) هدفا تعادل المقاولون العرب مع ديروط 1-1 (دوري المحترفين) أهداف فوز كهرباء الإسماعيلية على السكة الحديد 2-1 (دوري المحترفين) أهداف فوز طنطا على الداخلية 4-1 (دوري المحترفين) أهداف فوز كهرباء الإسماعيلية على طنطا 2-1 (دوري المحترفين) ملخص مباراة المقاولون أمام القناة 1-2 (دوري المحترفين)
أخر الأخبار
وكيل ويلفريد نديدي يعترف بمفاوضات أهلي جدة 3 ساعة | سعودي في الجول
قبل الجولة الأخيرة.. إيندهوفن يستغل سقوط أياكس الرابع ويخطف صدارة الدوري الهولندي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف في الوقت القاتل.. ريال مدريد يصعق مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بالدوري 3 ساعة | الدوري الإسباني
قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
حسام عاشور: سعدت بتواصل الخطيب معي.. وسأعود إلى الأهلي قريبا 3 ساعة | الدوري المصري
تعلموا من درس الجمعة.. بولونيا بطل كأس إيطاليا على حساب ميلان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الصدام يتجدد.. الاتحاد الإفريقي يعلن موعد مواجهة الأهلي ضد الترجي 4 ساعة | رياضة نسائية
إحالة أسينسيو إلى المحاكمة بتهمة نشر فيديو مخل 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة