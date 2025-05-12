هدف مصر الأول ضد غانا - مؤمن شريف (أمم إفريقيا للشباب)
الإثنين، 12 مايو 2025 - 18:32
هدف مصر الأول ضد غانا - مؤمن شريف (أمم إفريقيا للشباب)
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