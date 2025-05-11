هدف فوز إنبي على سموحة 1- 0 (الدوري المصري)

الأحد، 11 مايو 2025 - 21:14

5/11/2025 9:14:53 PM هدف فوز إنبي على سموحة 1- 0 (الدوري المصري)

هدف فوز إنبي على سموحة 1- 0 (الدوري المصري)

سموحة إنبي الدوري المصري
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