هدفا تعادل يوفنتوس مع لاتسيو 1-1 (الدوري الإيطالي)

بعد مباراة مثيرة حتى النهاية .. لاتسيو ويوفنتوس يتعادلان 1-1 في الجولة 36 🔚#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 #لاتسيو_يوفنتوس pic.twitter.com/Ofcx7KphHh