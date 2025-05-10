هدفا تعادل يوفنتوس مع لاتسيو 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 10 مايو 2025 - 21:37
بعد مباراة مثيرة حتى النهاية .. لاتسيو ويوفنتوس يتعادلان 1-1 في الجولة 36 🔚#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 #لاتسيو_يوفنتوس pic.twitter.com/Ofcx7KphHh— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 10, 2025
هدفا تعادل يوفنتوس مع لاتسيو 1-1 (الدوري الإيطالي)
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