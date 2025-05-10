هدفا فوز وادي دجلة على أسوان 2-0 (الدوري المحترفين)

السبت، 10 مايو 2025 - 20:01

5/10/2025 8:01:59 PM هدفا فوز وادي دجلة على أسوان 2-0 (الدوري المحترفين)

هدفا فوز وادي دجلة على أسوان 2-0 (الدوري المحترفين)

وادي دجلة أسوان الدوري المصري
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