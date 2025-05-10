أهداف فوز ميلان على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)

السبت، 10 مايو 2025 - 00:24

5/10/2025 12:24:56 AM أهداف فوز ميلان على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز ميلان على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)

ميلان بولونيا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز باريس سان جيرمان على أرسنال 2-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز إنتر على برشلونة 4-3 (دوري أبطال أوروبا) هدف باريس سان جيرمان الأول ضد أرسنال - فابيان رويز (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الرابع ضد برشلونة - ديفيد فراتيسي (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الثالث ضد إنتر - رافينيا (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول في إنتر - إريك جارسيا (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز ميلان على جنوى 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على فيورنتينا 1-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه 54 دقيقة | الدوري المصري
عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد ساعة | الدوري المصري
بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس ساعة | الكرة الأوروبية
نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك