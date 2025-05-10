أهداف فوز ميلان على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 10 مايو 2025 - 00:24
نهاية المباراة بفوز هام لميلان على ضيفه بولونيا بنتيجة 3-1 بالكالتشيو قبل المباراة المنتظرة بينهما في نهائي كأس إيطاليا 🔴⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 9, 2025
شاهد الأهداف ⚽️📹#ميلان_بولونيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/aKtO8LbGej
أهداف فوز ميلان على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)
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