أهداف تعادل بتروجت ضد فاركو 2-2 (الدوري المصري)

الجمعة، 09 مايو 2025 - 23:07

5/9/2025 11:07:35 PM أهداف تعادل بتروجت ضد فاركو 2-2 (الدوري المصري)

أهداف تعادل بتروجت ضد فاركو 2-2 (الدوري المصري)

بتروجت فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
أهداف فوز البنك الأهلي على بيراميدز 4-2 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول ضد البنك - إبراهيم عادل (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الثاني ضد بيراميدز - أسامة فيصل (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الأول ضد بيراميدز - محمد إبراهيم (الدوري المصري) أهداف تعادل سيراميكا كليوباترا مع الزمالك 2-2 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا - ناصر منسي (الدوري المصري) ملخص مباراة الأهلي ضد المصري 4-2 (الدوري المصري) هدف المصري الثاني أمام الأهلي - فخر الدين بن يوسف (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مصدر من البنك لـ في الجول: تلقينا عرضا قطريا لضم ياو أنور.. وهذا السعر المحدد لبيعه ساعة | الدوري المصري
عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
هبوط فريق واحد والقمة 3 مرات والعودة في 2027.. مقترح أحمد حسن لنظام الدوري الجديد ساعة | الدوري المصري
بريمونتادا معتادة وتعزيز رقمه.. ميلان يفوز على بولونيا قبل موقعة الكأس ساعة | الكرة الأوروبية
نبيه: تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الماضية.. ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة 2 ساعة | منتخب مصر
أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك