هدف مصر الأول في تنزانيا - أحمد شرف (كأس أمم إفريقيا للشباب)
الجمعة، 09 مايو 2025 - 21:24
أحمد شرف يفتتح التسجيل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/C5yccMpr7C— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2025
هدف مصر الأول في تنزانيا - أحمد شرف (كأس أمم إفريقيا للشباب)
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