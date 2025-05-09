هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا - ناصر منسي (الدوري المصري)

الجمعة، 09 مايو 2025 - 17:35

5/9/2025 5:35:31 PM هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا - ناصر منسي (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا - ناصر منسي (الدوري المصري)

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