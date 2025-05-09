هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا - ناصر منسي (الدوري المصري)

أهداف تعادل سيراميكا كليوباترا مع الزمالك 2-2 (الدوري المصري)

ملخص مباراة الأهلي ضد المصري 4-2 (الدوري المصري)

هدف المصري الثاني أمام الأهلي - فخر الدين بن يوسف (الدوري المصري)

هدف الأهلي الرابع أمام المصري - إمام عاشور (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثالث ضد المصري - وسام أبو علي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد المصري - طاهر محمد (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول في شباك المصري - إمام عاشور (الدوري المصري)