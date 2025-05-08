ملخص مباراة الأهلي ضد المصري 4-2 (الدوري المصري)

الخميس، 08 مايو 2025 - 23:24

5/8/2025 11:24:07 PM ملخص مباراة الأهلي ضد المصري 4-2 (الدوري المصري)

ملخص مباراة الأهلي ضد المصري 4-2 (الدوري المصري)

الأهلي المصري الدوري
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