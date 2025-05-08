هدف الأهلي الأول في شباك المصري - إمام عاشور (الدوري المصري)

الخميس، 08 مايو 2025 - 21:00

5/8/2025 9:00:09 PM

هدف الأهلي الأول في شباك المصري - إمام عاشور (الدوري المصري)