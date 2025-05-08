هدف الأهلي الأول في شباك المصري - إمام عاشور (الدوري المصري)
الخميس، 08 مايو 2025 - 21:00
جوووووووول ... إمام عاشور يعود ليتقاسم صدارة الهدافين ويسجل هدف التعادل للأهلي— ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025
المصري 1 : 1 الأهلي pic.twitter.com/9KO152NiV2
هدف الأهلي الأول في شباك المصري - إمام عاشور (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص مباراة الأهلي ضد المصري 4-2 (الدوري المصري) هدف المصري الثاني أمام الأهلي - فخر الدين بن يوسف (الدوري المصري) هدف الأهلي الرابع أمام المصري - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف الأهلي الثالث ضد المصري - وسام أبو علي (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد المصري - طاهر محمد (الدوري المصري) هدف المصري الأول في شباك الأهلي - صلاح محسن (الدوري المصري) ملخص فوز باريس سان جيرمان على أرسنال 2-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز إنتر على برشلونة 4-3 (دوري أبطال أوروبا)