هدف فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 22:32

5/7/2025 10:32:01 PM هدف فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)

إنبي الإسماعيلي الدوري المصري أحمد كالوشا
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